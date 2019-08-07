Якутск, , 06:27 — REGNUM

На 7 августа в Якутии действует 116 лесных пожаров на общей площади 916 543,6 га. Это несколько больше по площади в сравнении с предыдущим днём. В нескольких районах республики тушат 15 пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Авиалесоохраны, крупных возгораний в Якутия нет, в девяти районах ликвидируют 15 пожаров.

В зоне контроля — 101 лесной пожар.

Самолёт Бе-200 за сутки сбросил 19 раз 130,6 тонны воды. Вертолёт за 15 вылетов сбросил 75 тонн воды. Привлечено 719 человек, 70 единиц техники, в том числе от МЧС России — четыре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с природными пожарами в Якутии улучшается, но продолжает оставаться сложной. Ежедневный мониторинг позволяет контролировать насколько это возможно обстановку в лесах.