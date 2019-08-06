Якутск, , 05:50 — REGNUM

Прошедшие ливни в Якутии несколько улучшили ситуацию с лесными пожарами, но в некоторых районах обстановка продолжает оставаться серьёзной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Авиалесоохране республики.

Тушение пожара 74.mchs.gov.ru

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«На 6 августа в Якутии действует 125 природных пожаров на общей площади 916 431 га. 12 пожаров тушат в восьми районах на 1,2 млн га», — пояснили в ведомстве.

Лесопожарные формирования контролируют 113 пожаров в труднодоступных местах. Их мониторят с воздуха. За сутки площадь пожаров сократилась на 3 265 га.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия горит уже практически месяц, с 1 августа действует режим чрезвычайной ситуации. Власти республики говорили о недостаточном финансировании и отсутствии современной техники для тушения природных возгораний.

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