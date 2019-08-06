Якутск, 6 августа 2019, 12:20 — REGNUM
Горпрокуратура и специалисты лесничества провели проверку соблюдения пожарной безопасности на арендованных лесных участках деятельности в Якутии Мирнинского управления автомобильных дорог компании АЛРОСА, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В ходе проверки выяснилось, что сотрудники подразделения АЛРОСА не очищали или плохо убирали лесные участки после работы техники — горючие материалы способствовали возгораниям.
«Прокуратура города возбудила в отношении должностного лица административное дело — нарушение правил пожарной безопасности в лесах. На руководителя наложен штраф — 10 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре Якутии.
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Как сообщало ИА REGNUM , ранее АЛРОСА была оштрафована за загрязнения рек после размыва дамб на Иреляхском месторождении.