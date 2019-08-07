Благовещенск, , 06:12 — REGNUM

Жителям Приамурья, пострадавшим от паводка, выплачено порядка 14 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В частности, по линии соцзащиты выплачено 8,7 млн рублей, и 5 млн рублей выплачено из резервного фонда. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил финансовым институтам ускорить выплаты людям, пострадавшим от удара стихии.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за высокой волны паводка в Приамурье оказались подтопленными 39 населённых пунктов, из которых было эвакуировано порядка 3 тысяч человек.