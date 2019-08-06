Благовещенск, , 05:45 — REGNUM

Школу в посёлке Норск, затопленную в результате прохождения волны паводка, к 1 сентября введут в эксплуатацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На восстановление пострадавшей школы в посёлке Норск будет выделено из регионального бюджета 8,5 млн рублей. Во время наводнения в школе, находящейся на некотором возвышении, спасались люди, жили спасатели. Тем не менее, уровень воды был такой, что более чем на полтора метра затопил спортзал и классы, повредив мебель, облицовку и оборудование. Здесь проходит обучение 39 детей.

Всего в регионе в результате наводнения пострадало 78 образовательных объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, внезапное поднятие воды в реке Селемджа не позволило многим жителям Норска эвакуироваться самим и эвакуировать домашнее хозяйство. В результате прохождения волны паводка через село, практически весь домашний скот погиб. Людей пришлось эвакуировать вертолётами.