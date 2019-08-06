Луганск, 6 августа 2019, 14:34 — REGNUM
Украинские силовики используют перемирие для наращивания тяжёлого вооружения у линии соприкосновения, заявил 6 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее разведка обнаружила три украинских БТР и одну БМП-2 в районе населённых пунктов Крымское и Попасная.
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