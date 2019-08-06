Луганск, 6 августа 2019, 14:34 — REGNUM

Украинские силовики используют перемирие для наращивания тяжёлого вооружения у линии соприкосновения, заявил 6 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

Танк ВСУ
Танк ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
«Так, нашей разведкой отмечено прибытие двух реактивных артиллерийских батарей и танковой роты в район населённого пункта Рубежное. В районе населённого пункта Подлесное отмечено прибытие восьми единиц БМП-1, которые сосредоточены на территории жилого массива. Ещё два БМП-1 были размещены противником на территории жилого домовладения в районе населённого пункта Золотое-2», — рассказал он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее разведка обнаружила три украинских БТР и одну БМП-2 в районе населённых пунктов Крымское и Попасная.

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