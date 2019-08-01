Луганск, , 14:44 — REGNUM

Разведка Народной милиции ЛНР узнала о прибытии украинской техники в зону боевых действий в Донбассе, заявил 1 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«В районе населённого пункта Крымское в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено прибытие трёх БТР. В районе населённого пункта Попасная выявлено размещение одной БМП-2 в зоне ответственности 54−1 отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал он.

Филипоненко также добавил, что украинские силовики оборудуют свои позиции возле жилой застройки. Так, разведка ЛНР выявила позиции 25-й бригады ВСУ в 30 метрах от жилой застройки в районе Станицы Луганской.

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