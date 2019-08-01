Луганск, 1 августа 2019, 14:44 — REGNUM
Разведка Народной милиции ЛНР узнала о прибытии украинской техники в зону боевых действий в Донбассе, заявил 1 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко также добавил, что украинские силовики оборудуют свои позиции возле жилой застройки. Так, разведка ЛНР выявила позиции 25-й бригады ВСУ в 30 метрах от жилой застройки в районе Станицы Луганской.
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