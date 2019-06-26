Якутск, , 06:39 — REGNUM

Вокруг реки Марха в Якутии сложилась странная ситуация. Жители Нюрбинского района Якутии, где находится этот водоём, обратились в министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики с жалобой на загрязнение Мархи, но АЛРОСА уверяет, что не загрязняет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: АЛРОСА не придётся платить многомиллиардный ущерб за загрязнение рек Якутии

Якутяне указывали, что Нюрбинский горно-обогатительный комбинат сбрасывает сточные воды в реку Накын, которая потом впадает в Марху. АЛРОСА в ответ на эти обвинения отправила в минэкологии письмо, в котором сообщила, что сброс сточных вод в реки Марха и Накын не осуществляется. По информации компании, на обогатительной фабрике используется система сгущения хвостов обогащения и оборотного водоснабжения, а значит все отходы разделяются на жидкие и твёрдые, после чего первые подлежат очистке и повторному использованию, а вторые складируются в хвостохранилище.

АЛРОСА также заверила, что ведёт на Накынской площадке производственный экологический мониторинг, по результатам которого содержание в реках нефтепродуктов, ионов металлов, нитратов и других загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций. Минэкологии проведёт возле Нюрбинского ГОКа свои исследования, мониторнг обстановке в этой зоне запланирован на 26−28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года АЛРОСА загрязнила сразу три реки Якутии — Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. ЧП произошло в результате переполнения дамбы компании на Иреляхском месторождении алмазов, в реки попал большой объём воды, загрязнённой после промывки драгоценных камней. В результате жители четырёх районов республики в течение нескольких месяцев не могли использовать воду этих рек для питья.

Читайте также: АЛРОСА не хочет платить штрафы за Вилюй