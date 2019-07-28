Якутск, , 11:20 — REGNUM

Министерство экологии Якутии выиграло арбитражное дело у компании АЛРОСА — недропользователя с особым статусом, касающиеся загрязнения ряд рек в республике. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа принял решение 22 июля.

Дело касалось загрязнения рек в Якутии — Иреляха, Малой Ботуобии и Вилюя в результате аварийной ситуации в августе 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вода в этих реках в прошлом году на месяц стала непригодной для питья из-за того, что произошло размывание дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА. В итоге грязная техническая вода, использовавшаяся для технологических процессов на месторождении, попала в реку Ирелях, а оттуда в реку Малая Боутобия, затем в Вилюй и в Лену. Предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, железа и меди в трёх реках в результате размыва дамбы были превышены.

В итоге суд в ходе разбирательства встал на сторону министерства экологии Якутии и оштрафовал АЛРОСА аж на 4 млрд рублей за причиненный ущерб природе.

Примечательно, что с момента вынесения решения прошла неделя, но на сайте министерства экологии Якутии информация об этом так и не появилась.

Стоит отметить, что это было уже не первое заседание суда по данному делу — АЛРОСА пыталась обжаловать вынесенное ранее решение суда нижестоящей инстанции, который подтвердил правомерность назначения столь крупного штрафа. Данное решение АЛРОСА может обжаловать в Верховном суде.