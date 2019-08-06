Магадан, Магаданская область, , 06:05 — REGNUM

Крыша терапевтического корпуса областной больницы в Магадане не выдержала напора дождевой воды и протекла — ручьи с потолка топят гастроотделение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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От пришедшего циклона на Колыме пострадали не только дороги, но и здания. В гастроотделении стоят ведра и тазы для сбора льющейся с потолка воды.

«Из-за протечки крыши отказали в госпитализации. Частично обесточили отделение. Без зонта невозможно пройти по коридору. Сотрудники помогают убирать воду. Ведра, тазы, тряпки, совки. Всем чем можно. Окна тоже текут», — пишут магаданцы в соцсетях.

Люди пишут, что здание построили всего несколько лет назад.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданскую область пришёл циклон, размыты участки дорог, аэропорт не принимает и не выпускает самолёты. Губернатор Сергей Носов контролирует ситуацию.

Заливает и топит стихия и другие регионы Дальнего Востока.