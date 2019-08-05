Якутск, 5 августа 2019, 05:20 — REGNUM
Противолодочные самолёты ТОФ провели 4 августа разведку в районах крупных лесных пожаров в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.
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«Два дальних Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели десятичасовой облёт территории Якутии и в Амурской области, где введён режим ЧС из-за паводка. Было обследовано 300 кв. м», — пояснили в ТОФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают гореть леса, обстановка чуть улучшилась из-за прошедшего дождя.
С 1 августа в республике действует режим ЧС.