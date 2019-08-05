Красноярск, , 13:51 — REGNUM

Общая площадь природных пожаров в Сибирском (СФО) и Дальневосточном федеральных округах (ДФО) с 30 июля сократилась на 25%. Об этом сегодня, 5 августа, ИА REGNUM сообщили в МЧС России.

За неделю ликвидированы пожары на территории более миллиона гектаров. Потушены все пожары на особо охраняемых территориях. По данным ведомства, это произошло благодаря усилению группировки в СФО и ДФО подразделениями МЧС России и Минобороны РФ.

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По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, отмечается тенденция на снижение количества очагов пожаров и увеличение потушенных площадей.

На сегодняшний день площадь активного горения составляет около 57 тысяч га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 5 августа в Красноярском крае действовали лесные пожары на общей площади порядка 815,9 тыс. га, в Иркутской области — 613,03 тыс. га, в Якутии — 919,7 тыс. га.

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