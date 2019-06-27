Керчь, Крым, , 17:45 — REGNUM

В одной из школ Керчи во время проведения ЕГЭ ученик едва не сорвал экзамен, придя в учебное заведение с пластмассовым игрушечным пистолетом. Об этом ИА REGNUM 27 июня сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов и установили, что изъятый предмет является игрушечным пистолетом и не представляет никакой опасности для окружающих», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а потом расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. В результате трагедии погиб 21 человек, включая самого Рослякова.