Биробиджан, , 08:39 — REGNUM

В ожидании прихода волны паводка в Еврейской автономной области местные жители и спасатели укрепляют защитные дамбы, ограждая населённые пункты от высокой воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За последние сутки зафиксирован подъём уровня воды в Амуре на 24 см, вода продолжает прибывать. Отмечен выход воды на пойму у села Нижнеспасское, у сёл Пашково, Екатерино-Никольское и Ленинское наблюдается достижение неблагоприятных отметок.

Ожидается затопление домов в селах Владимировка и Соцгородок. Под водой окажутся сенокосы, огороды, линии связи и участки дорог, находящиеся в пойменной низине.

В районе села Кукелево спасатели и местные жители возводят защитную дамбу, подготовлены площадки для установки водоналивных дамб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске идут работы по отсыпке створов защитных дамб с целью наращивания их возможности сдержать воду до уровня 10 метров. Ожидается, что гребень паводка в Хабаровске не превысит 6,3 метра.