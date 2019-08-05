Республика Бурятия, , 05:07 — REGNUM

Уровень воды в реке Селенга в районе Улан-Удэ утром 5 августа составил 210 см. Об этом написал на своей странице в соцсети исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков.

По его словам, уровень практически не изменился с 4 августа. Как ранее сообщали в МЧС по Бурятии, река выйдет на пойму при достижении отметки в 230 см.

«Напоминаем, что по причине поднятия уровня грунтовых вод не рекомендуем употреблять и использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев», — отметил врио, добавив, что подвоз воды город обеспечит с 5 августа.

Ранее он сообщил о создании групп волонтёров для возможной эвакуации населения левобережных посёлков Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, первый «тревожный сигнал» о возможном подтоплении прозвучал уже 1 августа. В пригороде столицы республики из-за прорыва дамбы была подтоплена дорога. На 2 августа уровень воды в Селенге составлял 171 см.

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