Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM

Уровень реки Селенга в районе Улан-Удэ за сутки с 1 по 2 августа повысился почти на 20 см и составил 171 см. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Из-за подъёма вода в пригородном посёлке Сотниково подмыло береговую линию.

«В зону возможного подтопления попадает 368 жилых домов. Силами местной администрации проведено оповещение населения», — отметили в ведомстве.

При уровне 230 см река выйдет на пойму, которая на Левобережье Улан-Удэ застроена частными домами. Между тем, по прогнозу Бурятского гидрометцентра к 4 августу вода поднимется до 226 см, в результате чего в МЧС ожидают подтопление низких участков поймы.

На случай ухудшения ситуации в республике подготовлены пункты временного размещения людей из зоны паводка. В свою очередь городские власти также заявляют, что не сидят сложа руки.

«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам. Трагедия в Тулуне Иркутской области у всех на слуху», — передаёт «Байкал-Daily» слова заместителя главы администрации Советского района Улан-Удэ Владислава Дармаева.

2 августа городские чиновники встретились с представителями ДНТ и СНТ, расположенных на Левом берегу Улан-Удэ, где обсуждалась подготовка всех структур, а также жителей к возможному подтоплению.

Напомним, первый «тревожный сигнал» о возможном подтоплении прозвучал уже 1 августа. Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде бурятской столицы из-за прорыва дамбы была подтоплена дорога. Впрочем, власти успокоили жителей, заявив, что дамба всё же цела.

Читайте также: «Тревожный сигнал»: паводок дошёл до столицы Бурятии