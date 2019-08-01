Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM

Паводок постепенно, но верно из южных районов республики подходит к Улан-Удэ. Утром 1 августа в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о выходе Селенги в Левобережье города.

«В микрорайоне Солдатский размыло дамбу, вода подходит к жилым домам. Очень тревожный сигнал поступил сегодня утром от жителей береговой зоны», — говорится в сообщении.

Работники администрации и специалисты прибыли на место происшествия. Сообщается о подъёме воды на 10 см.

«Произошло подтопление низменного участка дороги, поэтому ограничено движение. Но, помимо этой дороги существует объездная дорога, по которой люди ездят», — сообщил «Байкал-Daily» глава управления по ЧС Улан-УдэДмитрий Фёдоров.

Но дамба, по его словам, всё же цела.

Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 августа реки на юге Бурятии вышли из берегов и подтопили райцентр Джидинского района, а также шесть участков автодорог. По ситуации на утро 1 августа, закрытым для движения автотранспорта оставался один участок региональной трассы.

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