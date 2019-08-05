Магадан, Магаданская область, , 04:07 — REGNUM

Служба спасения в Магаданской области предупредила о возможной чрезвычайной ситуации в связи с сильными ливнями, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Читайте также: В Магаданской области ожидаются проливные дожди: синоптики

Осадки ожидаются на Колыме 6 августа, дожди могут привести к подъёму рек, размыву дорог, смыву населённых пунктов, затоплению приусадебных участков.

За 12 часов выпадет до 49 мм осадков, прогнозируют синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье сильно пострадало от проливных дождей в конце июля и в первые дни августа. 31 июля в Магаданской области в некоторых районах был сильный дождь.