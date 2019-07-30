Ягодное, , 07:58 — REGNUM

Спасатели Колымы выпустили экстренное предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с прогнозируемыми сильными ливнями в регионе 31 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обильные осадки до 49 мм за 12 часов ожидаются в Ягоднинском и Сусуманском районах Магаданской области.

Спасатели предупреждают о подъёме уровня в реках, размывах дорог, мостов, затоплении населённых пунктов.

Всем ведомствам дано указание привести силы и средства в режим повышенной готовности.

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Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах Дальнего Востока ожидается вторая волна паводков из-за сильных ливней.