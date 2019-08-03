Екатеринбург, , 06:04 — REGNUM

В Екатеринбурге суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты подростков, убивших инвалида в Берёзовском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Правосудие (cc) WilliamCho

Защита подсудимых просила переквалифицировать инкриминируемую подзащитным статью с убийства на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Но суд оставил приговор первой инстанции в силе.

«Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судебная коллегия изменила приговор лишь одному из четырёх осужденных подростков, снизив ему наказание на один месяц, с восьми с половиной лет до восьми лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В остальной части приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Берёзовский городской суд приговорил четверых подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 20-летнего инвалида к длительным срокам лишения свободы. Один из них приговорён к девяти годам и девяти месяцам, второй к девяти годам, третий к восьми годам и восьми месяцам и четвёртый к восьми с половиной годам воспитательной колонии.

Напомним, что преступление произошло в Свердловской области в августе 2018 года и вызвало широкий общественный резонанс. Тогда четверо подростков и 13-летняя девушка заманили в гаражный массив по улице Исакова в городе Берёзовском 20-летнего инвалида, после чего учинили над ним жестокую расправу. Подростки избивали молодого человека ногами до тех пор, пока он не скончался. Происходящее 13-летняя девушка записывала на мобильное устройство. Впоследствии она выложила видео в интернет.

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Подозреваемых задержали по горячим следам по подозрению в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Арестовывать подростков также не стали. Это вызвало недовольство среди родительской общественности Берёзовского. Граждане опасались за жизнь своих детей, которым придётся ходить в одну школу с подозреваемыми. В городе прошёл народный сход, на котором жители потребовали изменить меру пресечения подросткам.

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В итоге следствие выступила с ходатайством, и суд постановил взять обвиняемых под стражу. В начале 2019 года было переквалифицировано дело — обвиняемым инкриминировали убийство.

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Отметим, что 13-летняя девушка в силу своего возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности. Она по решению суда отправлена в специализированное воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних девушек.

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