На Урале завершено расследование резонансного дела об убийстве инвалида

Берёзовский, Свердловская область, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области уголовное дело по факту гибели в Берёзовском 20-летнего инвалида передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель городского следственного отдела следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Зырянов.

Представитель следственных органов уточнил, что в ходе следствия, проанализировав совокупность действий, подросткам были предъявлены обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ), совершённом группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Алексей Зырянов отметил, что потерпевшие и обвиняемые с материалами дела ознакомлены и оно передано в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло 9 августа 2018 года в Берёзовском Свердловской области. В тот день группа подростков заманила 20-летнего инвалида в гаражный массив, после чего учинила над ним расправу. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.

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Вскоре были задержаны четверо подозреваемых подростков в возрасте от 14 до 16 лет и 13-летняя девушка, которая снимала процесс расправы на видео, а затем выложила запись в интернет. Изначально подросткам были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Задержанная девушка избежала уголовной ответственности из-за возраста. Однако Свердловский областной суд постановил отправить её в специальное учреждение.

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