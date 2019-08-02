Якутск, , 03:52 — REGNUM

Направленный в Якутию самолёт-амфибия Бе-200 на тушение пожаров так и не приступил к полётам — из строя вышла система сброса воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Прибывший 30 июля из Хабаровска самолёт стоит на ремонте и если к утру 2 августа поломку не исправят, то в республику направят замену.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Якутии введен режим ЧС из-за природных пожаров. Ситуацию не исправят даже начавшиеся дожди, говорят синоптики.