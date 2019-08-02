Якутск, 2 августа 2019, 03:26 — REGNUM
Глава Якутии Айсен Николаев своим указом ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за горящих лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Режим ЧС регионального характера действует с 1 августа в связи с лесными пожарами IV класса пожарной опасности. Ранее муниципальный режим ЧС был введён в нескольких районах республики.
В лесоохране прогнозируют увеличение возгораний, даже начавшийся в Якутии дождь ситуацию не исправит. На большей территории стоит сухая погода.
По информации синоптиков, дожди будут идти три дня, со следующей недели вновь установится жаркая погода.
«Пошли обильные дожди в Вилюйском районе, заливают пожары в Сунтарском районе. Начался дождь и в Центральных районах — Усть-Алданский явно вздохнет с облегчением. Указ главы начал исполняться, похоже, быстро», — пишут в соцсетях якутяне.
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Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие необходимого финансирования, недостаток техники не дают в полной мере лесопожарным формированиям тушить природные пожары.