Якутск, , 03:26 — REGNUM

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за горящих лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров

Режим ЧС регионального характера действует с 1 августа в связи с лесными пожарами IV класса пожарной опасности. Ранее муниципальный режим ЧС был введён в нескольких районах республики.

В лесоохране прогнозируют увеличение возгораний, даже начавшийся в Якутии дождь ситуацию не исправит. На большей территории стоит сухая погода.

По информации синоптиков, дожди будут идти три дня, со следующей недели вновь установится жаркая погода.

«Пошли обильные дожди в Вилюйском районе, заливают пожары в Сунтарском районе. Начался дождь и в Центральных районах — Усть-Алданский явно вздохнет с облегчением. Указ главы начал исполняться, похоже, быстро», — пишут в соцсетях якутяне.

Читайте также: Якутия на тушение пожаров не получает и четверти необходимых средств

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие необходимого финансирования, недостаток техники не дают в полной мере лесопожарным формированиям тушить природные пожары.