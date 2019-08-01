Якутск, , 07:08 — REGNUM

Власти Якутии готовы тушить лесные пожары, есть человеческий ресурс, но нет достаточного и стабильного финансирования, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозёров. А если по предложению главы правительства РФ Дмитрия Медведева пересмотрят границы зон контроля, то ситуация только усугубится.

Лесной пожар

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По мнению Дениса Белозёрова, авиапредприятия и лесопожарные не в силах с имеющейся технической базой охватить все территории природных пожаров.

«Если нам зону контроля переведут в зону охраны, то это потребует большего количества авиатехники, увеличения штатной численности пожарных формирований и многого другого Это очень большие затраты. При этом даже в нынешних условиях на сегодняшний день нам катастрофически не хватает той самой техники и финансов», — считает зампред правительства Якутии.

В республике 255 млн га государственного лесного фонда, из них 24 млн га — это охраняемая территория, где собственными силами осуществляется наземное, авиационное наблюдение и тушение.

Денис Белозёров «На 24 млн га нам необходим 1 млрд 200 млн рублей. А Рослесхоз выделит нам в этом году лишь 228 млн рублей. И что с этими деньгами мы можем сделать? Даже авиапатрулирование в полной мере проводить не можем. В зоне контроля у нас 231 млн га, и если пожар оттуда подходит к населённым пунктам, мы его тоже тушим. А по сути не должны».

По его словам, оснащенность техникой лесопожарных формирований республики, выпущенной ещё в 80−90-х годах, составляет 70%. По федеральному проекту «Сохранение лесов» регионы стали получать средства на обновление техники, но этого всё равно недостаточно для эффективной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев предложил пересмотреть границы зон контроля и создание соответствующего центра на севере.

«Мне это нужно обобщить и подготовить укрупненные предложения и по Красноярскому краю, и по Сибирскому федеральному округу, а в принципе, конечно, и по Дальневосточному федеральному округу, поскольку сейчас пожары никаких границ не разбирают, и на Дальнем Востоке пожары идут. Завтра мы в Чите поговорим», — сказал Медведев.