Биробиджан, , 13:24 — REGNUM

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Отмечается, что 31 июля прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

«На совещании принято решение ввести на территории региона режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

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По словам главы региона Александра Левинталя, на сегодняшний день угрозы подтопления полностью населенных пунктов нет, в некоторые районы завезен материал для отсыпки и построения ограждений, также производится увеличение медикаментов и продуктов питания.

Вместе с тем, добавил глава региона, необходимо быть готовыми к угрозе подтопления ряда населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице ЕАО Биробиджане готовятся к ухудшению паводковой обстановки. Власти организовывают пункты временного размещения возможных подтопленцев. Уровень воды в реке Бира у города за сутки вырос на 6 см.

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