Биробиджан, , 09:59 — REGNUM

В столице ЕАО Биробиджане готовятся к ухудшению паводковой обстановки. Власти организовывают пункты временного размещения возможных подтопленцев. Уровень воды в реке Бира у города за сутки вырос на 6 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уровень воды в реке Бира 30 июля в 10:00 по местному времени составлял 378 см. (выход на пойму 320 см). Уровень воды в реке Икуре 204 см. (выход на пойму 160 см.).

МЧС прогнозирует возможное подтопление населённых пунктов в Биробиджанском и Облученском районе и Биробиджане. Власти готовят ПВР.

Как сообщало ИА REGNUM, самая тяжелая паводковая обстановка в Приамурье. Власти обратились в федеральный центр с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального значения — ущерб уже превысил 500 млн рублей. Селяне не хотят эвакуироваться из подтопленных поселений, изо всех сил пытаясь спасать имущество и скот. Люди сидят на чердаках, уходят со скотиной в сопки. Власти области намерены узаконить принудительную эвакуацию в зонах ЧС. Люди говорят, что не бросят имущество, поскольку не рассчитывают на помощь властей.