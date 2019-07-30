Владивосток, , 04:06 — REGNUM

В предстоящие сутки 30−31 июля Дальний Восток вновь окажется во власти стихии — по прогнозам синоптиков идёт вторая волна паводка. Сильные ливни ожидаются практически во всех регионах ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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МЧС России сосредотачивает силы в регионах ДФО, ожидая напора стихии. Особенно сложной остаётся обстановка в Приамурье, где действует режим ЧС.

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Рядом с Благовещенском строят защитные дамбы — уровень воды в реке Зея растёт и может превысить 6,5 метров. Из подтопленных 700 домов эвакуировано 2 тыс. человек.

«Сильные дожди 30−31 июля ожидаются на севере Якутии, в Бурятии, Забайкальском крае, в Приморье, на юге Хабаровского края, в Приамурье, на Сахалине. Также сильные дожди пройдут в ЕАО, на Чукотке и Курилах», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пик паводка в Комсомольске-на-Амуре ожидается 10 августа, к этому времени спасатели установят водоналивные дамбы, которые уже привезли в Хабаровский край.

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Как сообщало ИА REGNUM, после проливных дождей, вызванных тайфуном «Данас» в Приморье установилась душная, жаркая погода, температура воздуха держится на отметке +35 градусов. Синоптики прогнозируют тропические ливни и вновь повышение температурного фона до +40 градусов.

Регионы ДФО, в частности, Амурская область, ЕАО ещё не оправились от прошедших затоплений. Действует режим ЧС. Люди ждут помощи.