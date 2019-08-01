Джидинский район, Бурятия, , 05:00 — REGNUM

В Бурятии после паводка остаётся закрытым для передвижения один участок региональной трассы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«На 31 июля проезд легкового транспорта закрыт только на участке с 167 км по 168 км Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией, где уровень воды упал с 1,5 метра до 0,5 метра», — сообщили в пресс-службе.

Протяжённость затопленного участка составляет 1,5 км — проезд по нему открыт только для грузового транспорта.

За прошедшие сутки было восстановлено движение на четырёх участках дорог. Впрочем, часть из них остаются подтопленными, но уровень воды позволяет проезжать по ним легковым автомобилям.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за подъёма уровня рек на пяти дорогах районного значение и одной региональной трассе произошёл перелив, из-за чего движение легковых автомобилей было ограничено.

Читайте также: Движение на шести дорогах в Бурятии ограничено из-за паводка