Улан-Удэ, , 06:29 — REGNUM

В пяти районах Бурятии бушует 25 лесных пожаров на общей площади в 41,9 тыс. га. Из них, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, тушат четыре пожара.

«20 термоточек находится в зоне космомониторинга на общей площади около 41,3 тыс. га», — сообщили в пресс-службе.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, погода в этом году очень сложное — долгое время не было осадков.

«Сейчас самая сложная обстановка на севере республики. На территории Северобайкальского района принимаются активные меры по тушению трех лесных пожаров, действующих в зоне авиапатрулирования», — отметил он.

Леса горят в труднодоступной местности, из-за чего использовать тяжёлую технику невозможно. Люди приходится вручную окапывать и ликвидировать пожары. По словам зампреда правительства региона Петра Мордовского, затраты по тушению лесных пожаров в северных районах — Северобайкальском и Муйском в десять раз превышают затраты на аналогичные мероприятия в центральных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу Бурятии Улан-Удэ, а также 11 районов республики в последние дни затянуло дымом от лесных пожаров. Медики рекомендовали жителям реже выходить на улицы и проветривать помещения.

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