Улан-Удэ, , 12:06 — REGNUM

В столице Бурятии Улан-Удэ из-за дыма медики посоветовали минимизировать выходы на улицу, а при необходимости — надевать маски и респираторы.

Об этом рассказала аллерголог Инга Номоева газете «Номер один».

"В помещениях необходимо, по возможности, использовать очистители воздуха и чаще проводить влажную уборку, увеличивая влажность, которая снижает концентрацию взвешенных веществ в воздухе», — отметила она.

Врачи отмечают, что дым способствует обострению хронических заболеваний лёгких и провоцирует приступы у устматиков.

Напомним, 11 районов Бурятии, а также Улан-Удэ затянуло дымом. Как сообщало ИА REGNUM, сильное задымление затруднило выполнение работ по авиационному мониторингу в Муйском, Баунтовском, Эвенкийском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах.

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