Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM

В Бурятии дымом затянуло 11 центральных районов республики, а также столицу — Улан-Удэ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

«В связи с сильным задымлением затруднено выполнение работ по авиационному мониторингу в Муйском, Баунтовском эвенкийском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах», — добавили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора Бурятии, в Улан-Удэ превышены гигиенические нормативы по взвешенным веществам до 1,16 ПДК. По остальным примесям всё в пределах нормы.

Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, жители Улан-Удэ жалуются на затруднённое дыхание из-за дыма и смога.

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