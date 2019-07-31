Улан-Удэ, 31 июля 2019, 09:06 — REGNUM
В Бурятии дымом затянуло 11 центральных районов республики, а также столицу — Улан-Удэ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
«В связи с сильным задымлением затруднено выполнение работ по авиационному мониторингу в Муйском, Баунтовском эвенкийском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах», — добавили в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора Бурятии, в Улан-Удэ превышены гигиенические нормативы по взвешенным веществам до 1,16 ПДК. По остальным примесям всё в пределах нормы.
Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, жители Улан-Удэ жалуются на затруднённое дыхание из-за дыма и смога.
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