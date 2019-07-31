Симферополь, , 08:50 — REGNUM

В Керчи двухлетний ребёнок попал в тяжёлом состоянии в больницу после падения из окна пятого этажа. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе крымского управления СК РФ.

«Ребёнок 2017 года рождения на некоторое время остался один в комнате без присмотра матери, залез на подоконник и выпал из открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — отметили в СК РФ.

Следователи установили, что семья не относится к числу социально неблагоприятных и не стоит на профилактическом учете.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Симферопольском районе Крыма погиб пятилетний ребёнок, которого без присмотра оставили в припаркованном автомобиле. Машина укатилась со склона горы и перевернулась.

Подробности: В Крыму родители погубили пятилетнего ребёнка, бросив его в машине