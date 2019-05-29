В Крыму родители погубили пятилетнего ребёнка, бросив его в машине

Симферополь, , 13:05 — REGNUM В Симферопольском районе Крыма погиб пятилетний ребёнок — его оставили в припаркованном автомобиле, который укатился со склона горы и перевернулся. Об этом 29 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Происшествие произошло возле села Строгановка. По прибытии спасателей стало известно, что на горе Мурун-Кир, припаркованный автомобиль, в котором находился ребёнок без родителей 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15−20 градусов, на несколько сотен метров. Машина столкнулась с жилым строением и перевернулась», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Ребёнок скончался в больнице от полученных травм. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Красногвардейском районе Крыма на трассе Симферополь — Джанкой водитель мотоцикла, ехавший по трассе вместе со своей несовершеннолетней дочерью, не справился с управлением и устроил ДТП, в результате которого три человека погибли, в том числе и ребёнок.

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