Якутск, , 06:43 — REGNUM

Обвиняемый в получении многомиллионной взятки заммэра Якутска Василий Гоголев и глава строительной компании «Утум+» Георгий Карамзин переведены из СИЗО под домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании решения суда.

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Прокурор вышел в суд с ходатайством о нахождении Василия Гоголева под арестом в следственном изоляторе, адвокаты настаивали на домашнем аресте.

Суд вынес решение, что подозреваемым можно смягчить меру пресечения. Оба фигуранта 30 июля были отправлены под домашний арест до 6 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, Георгия Карамзина, подозревают в посредничестве при передаче взятки в 114 млн рублей Василию Гоголеву за выдачу разрешения на увеличение этажей при строительстве дома. Задержание прошло 7 июня 2019 года.

Общественность Якутии встала на защиту чиновника и предпринимателя.