Вице-мэру Якутска предъявлены обвинения и избрана мера пресечения

Якутск, , 08:28 — REGNUM Якутский городской суд определил заключение под стражу мерой пресечения для подозреваемого в 114 млн рублей взятки заместителя главы Якутска по развитию территорий Василия Гоголева и, по версии следствия, его сообщнику Георгию Карамзину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Для ещё одной подозреваемой в посредничестве при передаче взятки вице-мэру — Татьяны Самсоновой — мерой пресечения избран домашний арест. По данным следствия, Татьяна Самсонова и Георгий Карамзин представляли ООО «Утум-Инвест».

Экс-заместителю мэра Василию Гоголеву уже предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, он, курируя вопросы капитального строительства в Якутске, получил право на владение недвижимостью площадью почти 1,5 тыс. кв.м. и стоимостью 114 млн рублей в многоквартирном доме, который возводила компания ООО «Строй-Академия». Целью дачи взятки следствие называет намерение этой компании получить разрешение на отклонения от предельных параметров строительства дома в виде увеличения его этажности.

Как отмечают в следственном комитете, Татьяна Самонова и Георгий Карамзин были посредниками при реализации этих договорённостей, а взятка была получена в пользу фирмы ООО «Утум-Инвест», владельцем и учредителем до назначения вице-мэром был Василий Гоголев.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутска Сардана Авксентьева заявляла, что не верит в виновность Василия Гоголева:

«Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению он начал очень серьёзное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций. Уверена, что следствие во всех обстоятельствах объективно разберётся».