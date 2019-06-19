Бизнесмену-сообщнику вице-мэра Якутска просят отменить арест

Якутск, , 09:32 — REGNUM Георгия Карамзина, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки заместителю главы Якутска Василию Гоголеву, считают необходимым отпустить из-под ареста. Об этом ходатайствует координационный совет по предпринимательству при главе столицы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению совещательного органа бизнес-сообщества, мера является неоправданной и требует пересмотра, пишет Якутия.инфо. С инициативой включить вопрос в повестку выступил член координационного совета, предприниматель Юрий Малтугуев.

«Самое главное — почему за какие-то предпринимательские непонятки закрывают как уголовника? Если сегодня мы не защитим товарища, завтра придут за нами», — сказал бизнесмен.

Председатель координационного совета Виталий Обедин с ним не согласился, считая, что бизнесменам не стоит бояться, что за ними могут прийти из правоохранительных органов.

«Мы за собой вину не чувствуем — мы просто возмущены актом несправедливости в отношении представителя бизнес-сообщества, — подчеркнул Обедин, высказав мнение, что мера пресечения, избранная в отношении Георгия Карамзина, избыточна и «противоречит той логике, которая регулярно звучит в посланиях Владимира Владимировича Путина — не кошмарить бизнес».

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«Реального основания держать его под стражей нет, — уверен Виталий Обедин. — Цель таких обращений — добиться того, чтобы перевести господина Карамзина под домашний арест. Ведь такие вещи не просто создают дискомфорт человеку — они могут угрожать бизнесу, поскольку пока он сидит, его бизнес может подвернуться рейдерским атакам, могут встать строительные объекты».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-заместитель мэра Якутска Василий Гоголев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он, курируя вопросы капитального строительства в Якутске, получил право на владение недвижимостью площадью почти 1,5 тыс. кв. м и стоимостью 114 млн рублей в многоквартирном доме, который возводила компания ООО «Строй-Академия». Целью дачи взятки следствие называет намерение этой компании получить разрешение на отклонения от предельных параметров строительства дома в виде увеличения его этажности. В посредничестве при передаче взятки замглавы города подозреваются Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова. Мерой пресечения Георгию Карамзину, как и Василию Гоголеву, избрано заключение под стражу, а для Татьяны Самсоновой суд определил домашний арест.