Хабаровск, , 04:27 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил прокурорское представление в связи с пожаром в палаточном лагере «Холдоми». Главе региона направлено требование об устранении нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратура установила множество нарушений. Министерство образования края не контролировало должным образом организацию летнего детского отдыха. Кроме того, в состав межведомственной комиссии, проверявшей лагерь, не входили представители необходимых контролирующих органов. Лагерь был включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей без указания наличия в нём палаточного лагеря для проживания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в результате которого погибло четверо детей, возбуждены уголовные дела. Расследование ведёт центральный аппарат СК РФ. С материалами следствия ознакомится президент России Владимир Путин. Прокуратура Хабаровского края в ходе проверки обнаружила в «Холдоми» множество нарушений.