Хабаровск, , 09:02 — REGNUM

Множественные нарушения выявила в ходе проверки в лагере «Холдоми» прокуратура Хабаровского края. Теперь разбирательство с участием прокуроров грозит в первую очередь региональному минобразования, которое должным образом не контролировало организацию работы в лагере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Очень серьёзные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам. Делали ссылки на то, что нет нормативно утвержденных требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях. Однако должен быть какой-то здравый смысл. Детей в возрасте 10—11 лет селят в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди — и ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», — сообщил в эфире региональной телекомпании «Губерния» заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с трагедией в палаточном лагере «Холдоми», где из-за пожара погибли четверо детей, возбуждены уголовные дела. Расследование ведёт центральный аппарат СК РФ. С материалами следствия ознакомится президент России Владимир Путин.