Красноярск, , 13:23 — REGNUM

Принято решение о выделении дополнительных ресурсов для ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на итоги рабочей встречи красноярского губернатора Александра Усса с первым замминистра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном, врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым и начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным, состоявшейся 30 июля.

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В целом, по словам Усса, лесопожарная ситуация в Красноярском крае «достаточно сложная, но контролируемая», и «с точки зрения качественных характеристик» она «совпадает с тем, что край переживал в предыдущие годы».

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В то же время Усс напомнил о сильном задымлении, которое фиксировалось не только в Красноярском крае, но и в других регионах. Он объяснил это тем, что «в течение недели или даже больше была неблагоприятная роза ветров».

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Источниками задымлённости красноярские власти назвали лесные пожары не только в крае, но и в Иркутской области и Якутии.

По информации Михаила Клинова, на тушении пожаров в Красноярском крае на сегодняшний день работают более 400 парашютистов-десантников.

Рассматривается вопрос о целесообразности использования специализированной авиационной техники МЧС.

«МЧС России имеет серьезный опыт тушения лесных пожаров, и это как наземная составляющая так и авиационная. И ту, и другую планируется применить в Красноярском крае», — прокомментировал Александр Чуприян.

Он добавил, что окончательное решение будет принято по итогам воздушной разведки, которая должна быть проведена в ближайшее время.

По итогам встречи принято совместное решение выделить дополнительные ресурсы для ликвидации пожаров в регионе. К работе, по данным краевого правительства, готово подключиться и ГУ МВД по региону, которое при необходимости может выделить 150 человек.

На север Красноярского края направлена группа из подразделений МЧС численностью более 100 человек. В том числе спасатели из Кемеровской области и Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 09:00 (местн.) 30 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 97 лесных пожаров на общей площади порядка 1 003 200 га. Дым от сибирских пожаров в июле накрыл не только Сибирь, но дошёл даже до Урала и Казахстана.

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