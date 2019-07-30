Симферополь, , 09:36 — REGNUM

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД по Ленинскому району Крыма, подозреваемой в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«В 2017 году специалист отдела по вопросам миграции, возможно, незаконно зарегистрировала иностранного гражданина в доме, расположенном в одном из сёл Ленинского района, вследствие чего он был незаконно поставлен на миграционный учёт и получил вид на жительство», — отметили в МВД.

По словам правоохранителей, если вина подозреваемой подтвердится, её ждет увольнение из органов по дискредитирующим основаниям и наказание в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля был освобождён от должности министра внутренних дел Крыма генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. В социальных сетях сообщалось о возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Об этом: Начальник крымского управления МВД снят с занимаемой должности