Хабаровск, , 08:34 — REGNUM

Управление Антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по факту нарушения закона «О защите конкуренции» в связи с приобретением палаток, сгоревших в детском лагере «Холдоми», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Антимонопольщики обнаружили признаки заключения антиконкурентного соглашения при приобретении палаток в 2018 году, когда на базе «Холдоми» готовились принять молодежный образовательный форум «Амур».

Дело возбуждено в отношении правительства Хабаровского края, краевого «Дома молодежи», ООО «Экстрим Сервис», ООО «Флагман».

Аукцион, при проведении которого было, по мнению антимонопольщиков, нарушено законодательство, проводился на оказание услуг по организации питания, проживания, организацию работ и обеспечение инфраструктуры палаточного лагеря для участников форума «Амур».

Как сообщалоИА REGNUM, в палатках, закупленных для форума «Амур» в 2018 году, в ночь с 22 на 23 июля во время пожара погибли четверо детей, дети и взрослые, не менее 12 человек, получили различные травмы, ожоги и отравления угарным газом. Возбуждены уголовные дела, расследование ведет центральный аппарат СК РФ, с материалами следствия ознакомится президент России Владимир Путин.