Абакан, , 06:42 — REGNUM

В Хакасии на землях лесного фонда республики с начала 2019 года зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 416,9 га. Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики, 22 возгорания ликвидировали в течение суток.

29 июля глава Хакасии Валентин Коновалов принял участие в видеоселекторном совещании под руководством полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Коновалов доложил полпреду, что «комплекс мер по организации охраны лесов от пожаров на территории фонда республики осуществляется своевременно».

В ведении республиканского минприроды находятся земли лесного фонда на площади 3647,6 тыс. га, из них лесная площадь — 2846,8 тыс. га.

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Ка уже сообщало ИА REGNUM, самая тяжёлая в Сибири ситуация по лесным пожарам складывается в Красноярском крае и Иркутской области. По состоянию на 29 июля в этих регионах лесные пожары бушевали на площади порядка 1,6 млн га.

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Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введён в Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии.

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