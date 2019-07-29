Москва, , 20:07 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров введён в трёх субъектах Федерации в Сибири. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии.

Известно, что масштабные лесные пожары бушуют в отдаленных и труднодоступных районах Сибири. Эти пожары не угрожают непосредственно жилым домам и инфраструктуре, однако продукты горения от них разносятся на тысячи километров, что, безусловно, вредит здоровью граждан.

Так, режим ЧС введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области. В Бурятии — частично. Самые масштабные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

В зону задымления попали более 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России. Дым от горящей Сибири дошел до столицы Казахстана — города Нур-Султан.

По состоянию на 29 июля, огнем охвачены свыше 1,6 млн га. В Сибирском федеральном округе зафиксировано уже более 200 очагов лесных пожаров.

Из них в Красноярском крае — 94 пожара, в Иркутской области — 137 пожаров.

Стоит отметить, что пожары в отдаленных районах никто не тушит, так как считается, что с экономической точки зрения это нецелесообразно. Но тем не менее вред здоровью продукты горения, разносящиеся на тысячи километров, безусловно наносят.

В МЧС также отметили, что в Сибири сложилась аномальная ситуация. В одних регионах идут непрекращающиеся дожди, которые приводят к паводкам, а в других, наоборот, сложилась крайне пожароопасная ситуация.

Кроме того, уже бушующие пожары ещё больше блокируют атмосферную флагу, которая могла бы их потушить.

«Чем больше очаг пожара, тем больше он блокирует влагу. Из данных космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место, поэтому долгожданных дождей не происходит», — рассказал первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.