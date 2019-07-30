Хабаровск, , 06:43 — REGNUM

Режим ЧС введён в Хабаровском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки. Распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Режим ЧС введён в 15 из 19 районах Хабаровского края, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Есть угроза затопления островов на Амуре и низких мест в районе краевой столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка в Хабаровском крае ушло под воду старейшее русское поселение региона — село Удское на реке Уда. В настоящее время обстановка там нормализуется. Ранее МЧС не исключало второй волны паводка с подъёмом воды до 10 метров, но сейчас эта угроза снята.