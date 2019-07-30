Иркутск, , 05:32 — REGNUM

Шесть районов Иркутской области подтоплены в результате ливней. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные, озвученные 29 июля на заседании комиссии по ЧС.

Наводнение (cc) Маскитный

«В зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Зиминский, Шелеховский, Слюдянский районы. С населением 2343 человека, из которых 549 детей. Всего подтопленными оказались 18 населённых пунктов, 2 садоводства, 10 многоквартирных домов, 205 частных жилых домов, 280 дачных участков», — сообщили в пресс-службе.

Тем временем, вода в реках Ия, Иркут, Ока, Белая, Уда и других продолжилась подниматься 29 июля. К вечеру понедельника уровень воды превысил критические отметки на реке Иркут в районе Баклашей, на реках Олха, Малая Белая, Ия.

В ближайшие сутки ожидается повышение уровня рек в районе Тулуна, села Ухтуй, на реке Ушаковке.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, все службы региона к повышению уровня воды в реках готовы.

«В Тулуне мы ожидали подъёма воды выше критических отметок, на эту минуту уровень достигает 829 см, при критическом уровне 700 см. Ожидаем, что будет порядка 950 см. Мы к этому готовы, мы восстановили дамбы, даже их нарастили. На обеих сторонах города Тулуна работают мобильные группы, которые имеют возможность связаться между собой и решать вопросы независимо от того, на каком берегу реки Ия могут возникнуть проблемы», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля МЧС Иркутской области предупредил об опасных и неблагоприятных метеоявлениях на территории региона в ближайшие сутки. Сообщалось, что по области ожидаются грозы и сильные дожди с порывами северо-западного ветра 12−17 м/с.

В связи с паводками были эвакуированы жители Байкальска и посёлков Шелеховского района Приангарья. В Байкальске возникла угроза из-за подмыва дамбы. В Шелеховском районе в результате поднятия уровня воды в реках были подтоплены несколько десятков домов и дачных участков. Вывезены также отдыхающие и персонал девяти детских оздоровительных лагерей в Шелеховском районе.

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