Иркутск, , 12:05 — REGNUM

Жители Байкальска и посёлков Шелеховского района Приангарья эвакуируются в связи с паводком. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

«В городе Байкальске из-за подмыва дамбы в районе домов № 202, 204, 196, 197 в микрорайоне Гагарина проходит эвакуация жителей в пункты временного размещения, организованные на базе средних общеобразовательных школ № 10, 11, 12. Подмыло левый берег реки Харлахта, вода идет по рельефу. Эвакуировано порядка 150 человек», — сообщили в ведомстве.

28 июля в Слюдянском районе был введён режим ЧС из-за критического уровня осадков — 122 мм в сутки. На особом контроле МЧС находится ситуация в картах-накопителях Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также технический мосте БЦБК через реку Солзан, который обрушился в воскресенье.

«Через мост идет канализационная сеть на очистные сооружения г. Байкальска. Сейчас сеть эта перекрыта. Ждем падения уровня воды. Мобилизованы все необходимые силы Слюдянского района», — министр природных ресурсов и экологии области Андрей Крючков.

В Шелеховском районе уровень реки Олха превысил критическую отметку в 210 см и составил 238 см. Вода в реке Иркут поднялась до уровня 448 см при критической отметке 480 см. В результате подтопленными оказались несколько десятков домов и дачных участков в посёлках Большой Луг, Моты и в садоводстве «Алюминщик». Жители эвакуируются.

Всего в зоне подтопления находятся около полутора сотен домов, где проживают около 750 человек. Работники администрации, пожарные и спасатели оповещают жителей об опасности, приведены в готовность 5 пунктов временного размещения. Вывезены также отдыхающие и персонал девяти детских оздоровительных лагерей в Шелеховском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС Иркутской области утром 29 июля предупредило об опасных, неблагоприятных метеоявлениях, которые ожидаются на территории области в ближайшие сутки. 28−29 июля в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200—400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут — на 100—200. По области ожидаются грозы и сильные дожди.

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