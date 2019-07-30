Хабаровск, 30 июля 2019, 05:08 — REGNUM
Все дети, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, выписаны из больницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском стали четверо детей. Возбуждены уголовные дела. Собственник лагеря, его директор и сотрудник МЧС по Солнечному району Хабаровского края арестованы. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ. С материалами следствия ознакомится президент России Владимир Путин.