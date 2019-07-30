Хабаровск, , 05:08 — REGNUM

Все дети, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, выписаны из больницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Минздрав Хабаровского края «Находившиеся ранее на стационарном лечении в КГБУЗ «Детская краевая Клиническая больница им. Профессора А. К Пиотровича и КГБУЗ «Солнечная ЦРБ» двое детей сегодня выписаны домой.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском стали четверо детей. Возбуждены уголовные дела. Собственник лагеря, его директор и сотрудник МЧС по Солнечному району Хабаровского края арестованы. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ. С материалами следствия ознакомится президент России Владимир Путин.