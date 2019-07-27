Тбилиси, , 15:49 — REGNUM

Грузовик «КамАЗ», перевозивший 12 человек, упал с 400-метрового обрыва в горах Грузии. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

ДТП произошло на 23-м километре высокогорной автодороги, ведущей в Тушетию. По предварительным данным, грузовик ехал из села Земо Алвани в село Омало, люди в автомобиле ехали на сельский праздник.

Сразу же после получения информации о произошедшем на место происшествия выехали спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, бригада медиков едет на место ДТП из Тбилиси.

Предварительно сообщается, что в результате ДТП есть жертвы. О количестве жертв и пострадавших информации нет. Сообщалось также, что часть людей успела выпрыгнуть из грузовика перед его падением в пропасть.

Ранее ИА REGNUMсообщало о массовом ДТП в Канаде. На трассе возле канадского города Смит-Фоллз столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате ДТП были госпитализированы с травмами разной степени тяжести семь человек.

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