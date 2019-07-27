Оттава, , 03:14 — REGNUM

На трассе в районе канадского горда Смит-Фоллз столкнулись сразу шесть автомобилей, передает телеканал CBC.

Авария (сс) Rian Castillo

Сообщается, что после аварии движение по автодороге было закрыто. В результате ДТП пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивается как критическое, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Красноярском крае на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что среди погибших был один ребенок.

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