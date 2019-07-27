Благовещенск, , 22:39 — REGNUM

Из районов Приамурья, более всего подверженных воздействию паводка, идёт массовая эвакуация населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В Приамурье уже признано подтопленными 593 частных дома в трёх районах, более всего подтоплено в Мазановском районе — 430 домов. Также подтоплено 1286 придворовых территорий, более всего в Зейском, Мазановском и Селемджинском районах. В воде находятся 25 участков автомобильных дорог.

Из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 980 человек, из них 300 детей. В 7 пунктах временного размещения, развёрнутых в безопасных районах, находится 444 человека, из них 177 детей, размещено у родственников 536 человек. Ещё 6 пунктов временного размещения зарезервированы для приёма эвакуированных людей при ухудшении паводковой обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье проведена эвакуация 239 детей из летнего оздоровительного лагеря «Колосок», к которому ведёт одна дорога, проходящая по мосту через притоку Зеи, на которой наблюдается подъём воды. Такое решение принято из-за угрозы затопления моста, что может отрезать дорогу на детский лагерь.